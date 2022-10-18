Петиція про заборону росіянам здійснювати культурну діяльність в Україні набрала необхідну кількість підписів

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Петиція про заборону росіянам проводити культурну діяльність в Україні на сайті Офісу президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті петиції.

Автором петиції була Анастасія Клименко, а на сайті ОП вона зʼявилася 15 серпня.

«Сьогодні, ми, творча спільнота, актори кіно та театру, продюсери, режисери, представники культурного сектору, тримаємо оборону на культурному фронті та маємо на меті розбудову цілісного та ціннісного українського культурного простору. Враховуючи злочини росії проти українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості будь-якої подальшої співпраці в культурному, кіно- та театральному секторах і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографу», — зазначила вона.

Петиція вимагає заборонити в Україні громадянам російської федерації здійснювати будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом. Також хочуть заборонити трансляцію будь-якого телевізійного та кіноконтенту, що був створений у росії або за участі росіян.