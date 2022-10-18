На Лівому березі Києва є перебої з водо- та електропостачанням. Можливі аварійні відключення і в інших районах

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Енергетики ДТЕК працюють над відновленням електропостачання у Києві після руйнування обʼєкта критичної інфраструктури у Деснянському районі. В інших районах міста можливі аварійні відключення електроенергії.

Наразі спостерігаються перебої з електрикою у жителів житлового масиву Троєщина та в роботі водоканалу, що забезпечує водопостачання Лівого берега столиці. Також є перебої у мешканців Броварського та Вишгородського районів Київщини.

«У місті розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових обʼєктів електропостачання. Він дасть змогу злагоджено діяти у разі критичних ситуацій усім працівникам енергосектора та у максимально короткі терміни відновити постачання електроенергії більшості постраждалих населених пунктів», — наголошують у повідомленні.

У КМДА додали, що через відсутність напруги на Троєщині змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів

трамваї № 28д курсують: ст. м. «Позняки» — бул. Перова;

трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а;

тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки «ст. Романа Шухевича»;

тролейбус № 50: ст. м. «Либідська» — пл. Дарницька.

18 жовтня росія продовжила завдавати масованих терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичних підприємства «ДТЕК Енерго». За попередньою інформацією, сім поранених. Їм оперативно надали медичну допомогу, викликали швидку, доправили до лікарні.