На Харківщині знайшли тіло 19-річного хлопця, який загинув під час розстрілу колони. Двом дітям вдалося вижити

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На Харківщині прокурори виявили ще одного, 26-го загиблого через розстріл автомобільної колони російськими військовими. Це 19-річний хлопець.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 18 жовтня.

«За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці. Тіло загиблого направлене для проведення судово-медичної експертизи», — повідомляє відомство.

Крім того, правоохоронці встановили, що під час розстрілу двоє дітей вижили. Це хлопчик віком 1 рік і 1 місяць та дівчинка 5 з половиною років.

«Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані рідним», — йдеться в повідомленні.