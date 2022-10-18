ЗСУ на півдні знищили ЗРК «Тор-М2» та два склади боєкомплектів на Бериславщині

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу ЗСУ на південному напрямку знищили 22 окупанти, 11 одиниць техніки та два склади боєприпасів. Поблизу Нової Каховки вдалося ліквідувати ДРГ.

Про це повідомило ОК «Південь».

В цілому за добу втрати ворога у техніці становлять чотири танки, два міномети, самохідну великокаліберну гаубицю «Акація», зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» та три одиниці автобронетехніки. Крім того, пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю «Мста-С» та РСЗВ «Град», чотири одиниці автобронетехніки.

Зазначається, що попри штормову погоду вороже корабельне угруповання збільшено до девʼяти одиниць, серед яких два великих десантних кораблі і два надводних носії ракет типу «Калібр».