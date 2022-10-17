У США знайшли радіоактивні відходи в приміщенні початкової школи. Під час Другої світової війни там виробляли ядерну зброю

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У початковій школі в передмісті американського Сент-Луїса виявили значне радіоактивне забруднення. Під час Другої світової війни в цьому місці виробляли ядерну зброю.

Про це пише Associated Press.

Школа розташована в заплаві річки Колдуотер-Крік, яка була забруднена ядерними відходами під час Другої світової війни. Відходи викидали поблизу міжнародного аеропорту Сент-Луїс Ламберт, поруч зі струмком, що впадає в річку Міссурі.

У серпні дослідники з Boston Chemical Data Corp. взяли зразки з бібліотеки, кухні, класних кімнат, полів та ігрових майданчиків школи. Вони виявили значне перевищення рівня радіоактивного ізотопу свинцю-210, полонію, радію та інших токсинів. Зразки пилу, взяті всередині школи, також були забрудненими.

У звіті Boston Chemical Data Corp. наголошують, що вдихання або ковтання цих радіоактивних речовин може завдати значної шкоди.

Влада округу заявила, що веде консультації з адвокатами та експертами, щоб визначити наступні кроки.

«Безпека є нашим головним пріоритетом для наших співробітників і студентів», — сказала журналістам голова ради округу Бетсі Рейчел.