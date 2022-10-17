Міністр Резніков: Україна сподівається отримати від Заходу системи протиповітряної оборони SAMP-T

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Україна наразі домовляється із Заходом про отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T. У Міноборони розраховують на позитивне рішення.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Facebook.

Він зазначив, що Іспанія оголосила про передачу Україні систем ППО Hawk. Велика Британія та Франція пообіцяли надати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.

«Триває інтенсивний діалог з французькими друзями щодо ЗРК Crotale. Маємо надію також на ухвалення рішень щодо комплексів SAMP-T», — підкреслив Резніков.

Він наголосив, що в Україні очікують на більш активне залучення інших країн для допомоги Україні у боротьбі з російськими ракетами та дронами.

ЗРК SAMP-T виготовляється компанією Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 та багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК SAMP-T має мінімальний час реакції і високий темп стрільби (вісім ракет можуть бути запущені за 10 секунд).