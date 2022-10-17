У Києві деблокували тіло третьої жертви ранкового обстрілу житлового будинку

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Троє людей загинули під завалами зруйнованого будинку у Києві. Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко та міський голова Віталій Кличко.

«Щойно були перші влучення поруч, співробітники ДСНС допомогли витягнути 18 людей зі зруйнованого будинку. Девʼятнадцяту людину декілька хвилин тому витягли з квартири. Це досить літня жінка. Її повезли до лікарні. Наразі відомо про двох загиблих», — розповів Тимошенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, перебуваючи на місці події.

За його словами, наразі розбір завалів триває. Попередньо, під завалами, зазначив він, є одна людина. О 12:40 Тимошенко доповнив, що рятувальники витягли тіло третьої людини.

За даними Нацполіції, серед загиблих є жінка 59 років та двоє молодих людей віком до 30 років.