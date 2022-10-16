Секретар РНБО: Для росії війна перейшла в стратегічний цугцванг, наближається фінал

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Юлія Вебер / «Бабель»

Для росії війна в Україні вже вийшла на стадію «стратегічного цугцвангу» — кожний наступний хід лише погіршує ситуацію та наближає до фіналу, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

За його словами, наразі існує п’ять аргументів, які доводять тезу про майбутню поразку загарбників.

Насамперед мобілізація, оголошена президентом путіним, яка перетворилася на втечу більш ніж 500 тисяч росіян і стала «потужним фактором» політичної дестабілізації в рф.

«По-друге, спроба анексії українських територій викликала безпрецедентну в історії ООН консолідацію світу навколо підтримки України і засудження росії», — відзначив він.

Данілов також вважає, що ядерний шантаж росії «означає повне перезавантаження та модернізацію структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність та здатність до жорсткої та негайної відповіді».

Крім того, нещодавні ракетні удари прискорили передачу ЗСУ сучасних систем ПВО.

«І найголовніше: агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить у стадію напіврозпаду», — підсумував Олексій Данілов.