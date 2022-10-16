Після урагану на Кубі почалися антиурядові протести. Активістам загрожує кримінальна відповідальність
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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CNN
Після того як ураган «Ян» знеструмив Кубу та вбив трьох людей, на вулиці із протестом вийшли місцеві жителі. У Генеральній прокуратурі Куби заявили, що протестувальників можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Про це пише CNN.
У коментарі газеті Комуністичної партії прокуратура заявила, що розслідує випадки підпалів і вандалізму стосовно державного майна, блокування вулиць та «образи офіційних осіб і сил безпеки», а також — участь неповнолітніх у протестах.
За даними державних ЗМІ, через ураган «Ян» на Кубі загинуло щонайменше три людини. Двоє людей загинуло у Пінар-дель-Ріо — там на жінку впала стіна, а чоловік опинився під завалами даху.
Державна національна електрична система вимкнула світло у Гавані, щоб уникнути ураження електричним струмом, смертей і пошкоджень, поки погода не покращиться. Але загальнонаціональних відключень не планували.
Ураган посилив економічну кризу, яка охопила Кубу. Тепер на острові не вистачає їжі, палива та ліків. Люди в містах і селищах стукають по каструлях і сковорідках, закликають відновити електропостачання та вимагають відставки кубинських лідерів.
- У липні 2021 року Кубу охопили найбільші з часів революції 1959 року антиурядові демонстрації. Влітку 2022 року кубинська прокуратура заявила, що у звʼязку з протестами засудили близько 500 людей. Терміни увʼязнення становили від чотирьох до 30 років.