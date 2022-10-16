Британська розвідка: Росія не може виробляти снаряди так само швидко, як витрачає

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Російська оборонна промисловість, імовірно, не встигає виробляти боєприпаси так само швидко, як армія рф витрачає їх.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Британці зазначили, що 10 жовтня 2022 року росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет. За даними Міністерства оборони України, понад половину снарядів збили Сили протиповітряної оборони.

«Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються», — йдеться у звіті британського Міноборони.

Запас російських ракет далекого радіусу дії і надалі зменшуватиметься. Імовірно, це обмежить здатність росіян вражати бажані цілі у майбутньому, вважають у Міноборони Великої Британії.