Окупанти застрелили диригента музично-драматичного театру в Херсоні за відмову співпрацювати

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Окупанти застрелили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

За даними місцевих ЗМІ, до Міжнародного дня музики, що відзначається 1 жовтня, окупанти разом з колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю камерного оркестру «Гілея». Цим концертом окупанти мали продемонструвати «налагодження мирного життя» в Херсоні. Проте диригент оркестру Юрій Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з ними. Після цього російські військові застрелили його у власному будинку.

Юрій Керпатенко з 2000 року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004-му він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру «Гілея». Зазначається, що диригент відкрито проявляв свою громадянську позицію і відмовився виїжджати з окупованого Херсону.