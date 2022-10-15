Окупанти за добу втратили в Україні приблизно 400 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 15 жовтня:
- 64 700 військових (+400 за добу);
- 2 524 танки (+3);
- 5 179 бойових броньованих машин (+7);
- 1 582 артилерійські системи (+16);
- 365 реактивних систем залпового вогню (+3);
- 186 засобів протиповітряної оборони;
- 268 літаків;
- 242 гелікоптери (+2);
- 1 210 безпілотників (+11);
- 316 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 3 951 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
- 142 одиниці спеціальної техніки.