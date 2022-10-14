Через війну ВПО стали понад 7 млн людей, зокрема мільйон дітей

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Унаслідок розвʼязаної росією війни внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, серед яких мільйон дітей.

Такі цифри наводить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Близько мільйона громадян знайшли прихисток у 5 670 місцях компактного проживання для переселенців.

«Лідер за кількістю внутрішніх переселенців — східний регіон. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебувають 1,9 мільйона ВПО. 1,7 мільйона людей обрали місцем тимчасового проживання західну частину України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська та Волинська області», — зазначають у міністерстві.

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 мільйона ВПО, а центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) — один мільйон. У південному регіоні (Одещина, Миколаївщина) — 700 тисяч вимушених переселенців.