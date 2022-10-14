У Запоріжжі кількість жертв після удару 9 жовтня зросла до 15. Ще 6 людей вважаються зниклими безвісти

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Reuters / «Бабель»

У Запоріжжі зросла кількість загиблих від російського удару по багатоповерхівці, який стався 9 жовтня. На місці влучання виявлено тіла 15 людей, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

«Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинули, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісті зниклими», — йдеться в повідомленні.

На місці руйнування секції під’їзду дев’ятиповерхового житлового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. Наразі розібрано близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.