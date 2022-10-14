Уряд затвердив угоду про безвіз із Індонезією

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю затвердив угоду з урядом Індонезії про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає безвізові поїздки терміном до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії та строком до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Індонезії в Україну.

Зараз між Україною та Індонезією діє несиметричний візовий режим — громадяни України можуть літати без віз до Індонезії на термін до 30 діб, а громадяни Індонезії для вʼїзду в Україну на такий самий термін повинні оформляти візи.