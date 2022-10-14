Міністр оборони: росія має 300 іранських дронів і прагне закупити ще кілька тисяч

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телемарафону, що росія наразі має близько 300 іранських дронів-камікадзе і прагне отримати ще кілька тисяч.

«За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні — це цифри, якими оперують російські військові. Вони намагаються закупити декілька тисяч таких дронів. Ми маємо бути до цього готовими», — сказав Резніков.

Він заявив, що українські військові добре вчаться протистояти цій загрозі і готуються протидіяти іранським дронам-камікадзе ще активніше.

«Всім нашим основним партнерам ми повідомили про боротьбу з дронами. Ми з ними працюємо, і вони зацікавлені організувати нам допомогу. Тому не одна країна задіяна в цьому процесі», — підкреслив міністр, нагадавши, що Україна чекає від партнерів протидронове озброєння.