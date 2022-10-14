У Стенфорді перепросили за квоти на прийом єврейських студентів у 1950-х роках

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Assosiated Press

Стенфордський університет у США вибачився за обмеження в прийомі єврейських студентів у 1950-х роках.

Про це пише Associated Press.

Якось в університеті знайшли записи, які свідчать, що керівництво роками виключало єврейських студентів. Згодом у навчальному закладі заперечили цю інформацію.

Теперішній президент Стенфорду Марк Тесьє-Лавінь підтвердив, що університет мав квоти на прийом для єврейських студентів. За його словами, спеціальна робоча група, яку найняв Стенфорд, опублікувала відповідний звіт.

«Ця потворна складова історії Стенфордського університету, підтверджена цим новим звітом, засмучує та глибоко тривожить», — сказав Тесьє-Лавінь.

Він додав, що університет планує заходи, аби єврейські студенти почувалися краще, зокрема запропонує їм програму кошерного харчування.