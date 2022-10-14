У Лондонській національній галереї екоактивістки облили супом картину Ван Гога «Соняшники»

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Активістки Just Stop Oil Національній галереї в Лондоні залили томатним супом роботу Ван Гога «Соняшники». Про це повідомляє Sky News.

Дві дівчини ввійшли до кімнати галереї близько 11-ї ранку і вилили вміст двох банок томатного супу Heinz на знамениту картину 1888 року, вартість якої становить £72,5 мільйона. Вони приклеїли по одній руці до стіни під картиною, а потім одна з них закричала: «Що цінніше — мистецтво чи життя? Це коштує більше за їжу? Чи вартує воно більше, ніж правосуддя?»

Це 14-й день демонстрацій, повʼязаних із групою Just Stop Oil. Вони хочуть, щоб уряд зупинив дію нових ліцензій на нафту і газ.

«Вас більше турбує захист картини? Чи захист нашої планети та людей? Пальне недоступне для мільйонів голодних і замерзлих сімей. Вони не можуть собі дозволити навіть розігріти банку супу», — додала дівчина.