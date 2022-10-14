У Франції енергетичного гіганта TotalEnergies звинуватили в заправці російських військових літаків

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У Франції дві організації подали скаргу на французького енергетичного гіганта TotalEnergies за «співучасть у воєнних злочинах» — за нібито допомогу у заправці російських літаків, які атакували Україну.

Про це пише французька газета Le Monde.

Компанія Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand 13 жовтня передали справу національному прокурору з боротьби з тероризмом, який розслідує звинувачення у воєнних злочинах.

Компанії звинувачують французького енергетичного гіганта в експлуатації газового родовища для виробництва гасу, який використовують російські літаки під час бомбардування України, зокрема під час удару 16 березня 2022 року по театру в Маріуполі.

TotalEnergies донедавна володіла 49% акцій «Тернафтогазу» — це компанія, яка видобуває газ на Термокарстовому родовищі на півночі росії. Інші 51% належать російській компанії «Новатек». У серпні 2021 року лондонська неурядова організація провела розслідування, яке виявило, що газовий конденсат з Термокарстового родовища Total перевозила росія для переробки, а потім його відправили як реактивне паливо на бази ВПС росії, розташовані недалеко від України. Ішлося про бази російських винищувачів-бомбардувальників Су-34. «Міжнародні експерти та уряд України звинуватили пілотів цих бойових літаків у невибіркових бомбардуваннях житлових районів, зокрема в ударі 3 березня по Чернігову на Київщині, унаслідок якого загинули 47 мирних жителів», — йдеться в розслідуванні Global Witness.

Представники двох компаній наголосили, що TotalEnergies «сприяла наданню уряду росії засобів, необхідних для скоєння воєнних злочинів». Сама TotalEnergies відкинула звинувачення, назвавши їх «обурливими та наклепницькими».