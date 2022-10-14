Російський уряд поставив завдання відремонтувати Кримський міст до середини 2023 року. Раніше там назвали пошкодження «несерйозними»

Новини

Російський уряд поставив завдання відремонтувати Кримський міст до липня 2023 року. Раніше на півострові заявляли, що пошкодження мосту «несерйозні». Однак тепер москва виділяє майже рік на його ремонт.

Про це пише російське агентство Интерфакс.

Відповідне розпорядження видав очільник російського уряду михайло мішустін.

Документ встановлює, що відновленням транспортної та інженерної інфраструктури займатиметься ТОВ «Нижньоангарськтрансбуд». Компанію обрали єдиним виконавцем робіт на замовлення ФКУ «Управління федеральних автодоріг Тамань» Росавтодору.

У день вибухів «очільник парламенту Криму» володимир константинов казав, що пошкодження мосту незначні. Зараз же працюють лише частина автомобільного мосту та залізничний міст. Через зниження пропускної спроможності з обох боків моста вже утворилися кілометрові затори. Водночас вантажівки по мосту не пускають — вони можуть користатися лише поромною переправою. Водії вантажівок чекають у чергах по кілька днів.