У США на аукціоні продали джинси Leviʼs за понад $87 тисяч. Їх пошили в XIX столітті

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CNN

В американському місті Нью-Мексико пару джинсів Levi's 1880-х років продали на аукціоні за понад $87 тисяч. Їх знайшли в покинутій шахті.

Про це пише CNN.

CNN

Штани купили два поціновувачі вінтажного джинсу — Кайл Хаутнер і Зіп Стівенсон. Джинси коштували $87 400. Хаутнер заплатив 90% суми, а Стівенсон решту 10%.

«У нас не було жодних планів купувати джинси разом, допоки не розпочався аукціон, і тепер це здається божевільним. Ці джинси надзвичайно рідкісні, особливо в такому фантастичному поношеному стані та розмірі»,— сказав Стівенсон журналістам.

У світі існує лише дві подібні пари джинсів, але носити їх вже не можна — вони зберігаються в музеях.

«Ця пара, однак, напрочуд міцна, тому її точно можна носити. На джинсах є кілька мʼяких плям, які можна було б трохи підкріпити, але в іншому це супер-пупер міцні джинси. Я міг би легко уявити у них Джонні Деппа чи Джейсона Момоа», — сказав один з нових власників джинсів.

Аукціон був частиною фестивалю Durango Vintage Festivus, який організовує експерт з вінтажу Бріт Ітон на околиці невеликого містечка Ацтек.

«Мені потрібен був «хедлайнер», що міг би конкурувати з музикантами, яких я замовив. Я знав, що ці джинси стануть головною перевагою», — сказав Ітон CNN.

Нові власники зберігають рідкісні штани в сейфі біля магазину Stevenson's Denim Doctors у Лос-Анджелесі. Вони доступні для перегляду за попереднім записом.

«Ми б розглянули можливість запропонувати їх надзвичайно зацікавленому приватному покупцеві», — сказав Зіп Стівенсон.

Він додав, що хотів би, щоб ці джинси згодом виставили в музеї.