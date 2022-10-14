Нідерландську принцесу повертають зі студентського гуртожитку додому. Їй не змогли гарантувати безпеку

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Король і королева Нідерландів повідомили, що їхня донька, 18-річна Амалія, повертається зі студентського гуртожитку в Амстердамі до свого будинку в Гаазі. Вони зазначили, що їй не змогли гарантувати повну безпеку та свободу пересування.

Про це пише BBC.

«У неї немає студентського життя, як в інших», — зазначила королева Максима.

Занепокоєння безпекою Амалії зʼявилося після появи інформації про те, що вона та премʼєр-міністр Марк Рютте можуть стати мішенню деяких організованих злочинних угруповань.

Амалія вступила до університету в Амстердамі для отримання освіти у галузі політики, психології, права та економіки, але не минуло й одного семестру, як дівчину забрали з гуртожитку. У королівській родині сподіваються, що це тимчасовий захід.

І король, і королева висловили жаль з приводу цієї ситуації та того, як вона вплине на психічне здоровʼя Амелії, але вони сподіваються, що вона впорається.