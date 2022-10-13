ЗСУ вже звільнили 502 населених пункти на Харківщині — звідти вдалося евакуювати понад 20 тисяч людей

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За місяць зі звільнених від російських загарбників районів Харківської області вдалося евакуювати понад 20 тисяч мирних громадян. Здебільшого це жінки, діти та маломобільні люди.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Наразі влада на всіх рівнях працює над якомога швидшим відновленням звільнених громад. На сьогодні ЗСУ звільнили 502 населених пункти в Харківській області, 75 — у Херсонській, 43 — на Донеччині й сім на Луганщині.

На деокупованих територіях «Укрпошта» вже організувала доставку пенсій та надання одноразової фінансової допомоги.

За спільної ініціативи Мінреінтеграції та «Укрпошти» кожен, хто пережив окупацію, отримує від Товариства Червоного Хреста України одноразову допомогу на суму 1 200 грн. Мешканці Харківщини отримали вже понад 14 млн грн. Жителі звільненої Херсонщини — понад 1,4 млн грн, Донеччини — понад 1 млн грн.