«Динамо» поступилося французькому «Ренну» і не змогло вийти у плей-оф Ліги Європи

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Фото з офіційного сайту ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» програло французькому «Ренну» у четвертому турі групового етапу Ліги Європи. Матч завершився з рахунком 0:1, що позбавило команду Луческу шансів на вихід у плей-оф турніру.

У першому таймі жодна з команд не скористалися можливістю відкрити рахунок, але вже на 48-й хвилині після розіграшу кутового Крістофер Ву вискочив із-за спини Олександра Сироти та відправив мʼяч у сітку — 0:1.

Після чотирьох турів у столичної команди нуль перемог та відповідно нуль очок у турнірній таблиці.