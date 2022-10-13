Генштаб: ЗСУ збили вісім безпілотників, зокрема шість іранських дронів

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Підрозділи протиповітряної оборони України 13 жовтня збили вісім безпілотників, зокрема шість дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За їхніми даними, авіація Сил оборони протягом дня завдала 19 ударів. Підтверджено ураження понад 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також шість зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська й артилерія ЗСУ протягом дня вразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів.

Крім того, Генштаб зміг підтвердити ураження двох ворожих військових об’єктів у районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Удар з боку ЗСУ стався 12 жовтня. Втрати окупантів у цьому місці зараз уточнюють.