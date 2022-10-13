В МВС пояснили, хто має повноваження зрізати замки на закритих укриттях
- Автор:
- Софія Телішевська
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МВС
Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях.
Про це у ефірі телемарафону поінформував перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, відповідаючи на питання щодо інформації від КМДА про те, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів.
«Відповідно до Кодексу цивільного захисту відповідальність за належну роботу обʼєктів укриття несуть місцеві адміністрації. І в цьому випадку варто уточнити, що йшлося про рятувальників Київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають відпрацьований алгоритм», — сказав Єнін.
За його словами, громадяни, зі свого боку, мають право повідомляти про закриті укриття.
Відповідно до Кодексу цивільного захисту, відповідальність за належну роботу об’єктів укриття несуть місцеві адміністрації.
- Напередодні влада Києва повідомила, що у столиці зрізатимуть замки з укриттів, які зачинені під час повітряної тривоги.