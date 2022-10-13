В МВС пояснили, хто має повноваження зрізати замки на закритих укриттях

Новини

МВС

Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях.

Про це у ефірі телемарафону поінформував перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, відповідаючи на питання щодо інформації від КМДА про те, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів.

«Відповідно до Кодексу цивільного захисту відповідальність за належну роботу обʼєктів укриття несуть місцеві адміністрації. І в цьому випадку варто уточнити, що йшлося про рятувальників Київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають відпрацьований алгоритм», — сказав Єнін.

За його словами, громадяни, зі свого боку, мають право повідомляти про закриті укриття.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту, відповідальність за належну роботу об’єктів укриття несуть місцеві адміністрації.