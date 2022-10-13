ЗСУ збили пʼять крилатих ракет, якими росія намагалася уразити військові обʼєкти на заході країни

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Силами та засобами протиповітряної оборони «Заходу» та «Півдня» вдалося збити пʼять крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомило Повітряне командування ЗСУ.

Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували обʼєкти критичної інфраструктури у західному регіоні, випустивши ракети з акваторії Чорного моря.

Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони «Захід».

Ще одну крилату ракету «Калібр» знищено на півдні країни підрозділом протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь».