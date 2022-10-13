ЗСУ збили пʼять крилатих ракет, якими росія намагалася уразити військові обʼєкти на заході країни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Силами та засобами протиповітряної оборони «Заходу» та «Півдня» вдалося збити пʼять крилатих ракет «Калібр».
Про це повідомило Повітряне командування ЗСУ.
Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували обʼєкти критичної інфраструктури у західному регіоні, випустивши ракети з акваторії Чорного моря.
Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони «Захід».
Ще одну крилату ракету «Калібр» знищено на півдні країни підрозділом протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь».
- У Львівській області сили ППО збили одну ракету, а ще дві — влучили у військовий обʼєкт у Золочівському районі. Це повторне влучання у цей обʼєкт — на місці удару знищене військове майно, але людських жертв немає. Цю інформацію навів голова ОВА Максим Козицький.