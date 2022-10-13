Україна повернула з російського полону 20 військових

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Україна звільнила з російського полону ще 20 людей: 14 воїнів ЗСУ, чотирьох воїнів Територіальної оборони, одного нацгвардійця та бійця Військово-морських сил.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Серед них є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Зараз звільнені захисники України проходять медичний огляд.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, найстаршому з них 49 років, наймолодшому — 19 років.

Звільнені військові служать, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 92 окремих механізованих бригадах, 46 окремій десантно-штурмовій бригаді та у військах Тероборони.