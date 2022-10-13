ДБР зʼясовує, чому у Вінницькій області впав військовий літак під час збиття російських дронів

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Державне бюро розслідувань зʼясовує обставини падіння військового літака у Вінницькій області, що сталося 12 жовтня близько 21:00 під час повітряної тривоги.

Про це ДБР повідомило 13 жовтня.

Попередньо, військовий льотчик виконував бойове завдання — збивав російські дрони. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе Shahed-136. За однією із версій слідства, поблизу селища Турбів під час знищення чергового безпілотника уламки збитого дрона зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, щоб уникнути масштабних руйнувань і жертв серед цивільного населення, він встиг катапультуватися і перебуває у лікарні. Потерпілих серед населення немає.