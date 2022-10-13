У Полтавській області за минулі два дні впали два українські літаки

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У Полтавській області 11 та 12 жовтня впали два українські військові літаки, постраждалих серед цивільних немає.

Про це під час відеоконференції з журналістами 13 жовтня повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пише Суспільне.

«У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментує ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію», — розповів Лунін.