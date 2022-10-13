«Укренерго»: Енергопостачання по всій країні стабілізували

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з енергопостачанням по всій території України.

Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Учора ввечері в Києві, області та всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження в північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується», — написав Кудрицький.

За його словами, цьому сприяли два фактори: фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання в усіх областях України, а українці, зокрема мешканці центру України, увечері ощадливо споживали електроенергію. Чи будуть обмеження надалі, за словами Кудрицького, залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів і руйнувань.

Водночас компанія залишає рекомендацію зменшити споживання в періоди пікового навантаження на енергосистему: вранці з 08:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.