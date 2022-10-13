«Небесний щит». 15 країн НАТО домовилися створити оновлену систему протиповітряної оборони Європи

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voi.com.ua

Пʼятнадцять країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) розпочали проєкт зі створення покращеної системи протиповітряної оборони Європи.

Про це пише Spiegel.

У проєкті беруть участь Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія. Міністри оборони цих країн підписали декларацію про ініціативу «Небесний щит» на засіданні НАТО у Брюсселі.

Проєкт має допомогти ліквідувати існуючі прогалини в нинішній протиповітряній системі Європи, зокрема у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.