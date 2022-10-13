В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків

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Фонд народонаселення ООН в Україні запустив для чоловіків гарячу лінію психологічної підтримки. Номери:

Для абонентів Vodafone і Lifecell: 2345

Для абонентів «Київстар»: +38 (067) 752 23 45

Телефонувати чоловіки можуть з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи у стосунках, переживання через війну, складнощі в регуляції гніву тощо. Гаряча лінія підтримки є анонімною – персональні дані зберігатися не будуть. Лінія безкоштовна та працюватиме цілодобово. Оператори — кваліфіковані психологи.