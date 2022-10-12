Чехія планує виділяти щороку €20,3 млн на допомогу Україні

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Міністерство закордонних справ Чехії спільно з Міністерством промисловості та торгівлі розробило програму допомоги Україні на €61 млн. Ці кошти протягом 2023—2025 років підуть на гуманітарну допомогу та відбудову України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Чехії.

Щороку Чехія виділятиме на це по 500 мільйонів крон (€20,3 млн). Кошти передбачені на гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти допомоги.

За словами глави чеського МЗС Яна Ліпавскі, план включає залучення чеських компаній і рішень, які вже сьогодні мають хорошу репутацію в Україні. «Ми хочемо залучити як приватний сектор, так і некомерційний сектор», — сказав Ліпавскі.

Деталі співпраці представники Чехії та України обговорять на спільній зустрічі в Києві.