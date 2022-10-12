Володимир Зеленський пропонує партнерам створити економічний «Рамштайн» для України
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Офіс президента / Telegram
Володимир Зеленський запропонував міжнародній спільноті створити формат економічної підтримки України, яка потерпає від агресії рф, за прикладом так званого формату «Рамштайн».
Про це він заявив у середу під міжнародного круглого столу, організованого в рамках осінніх зборів МВФ і Світового банку, передає Укрінформ.
- Україна в умовах війни потребує продовження масштабного фінансування дефіциту держбюджету. У 2023 році бюджет щомісячно потребуватиме $3,5 млрд допомоги від партнерів.