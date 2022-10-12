Володимир Зеленський пропонує партнерам створити економічний «Рамштайн» для України

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Володимир Зеленський запропонував міжнародній спільноті створити формат економічної підтримки України, яка потерпає від агресії рф, за прикладом так званого формату «Рамштайн».

Про це він заявив у середу під міжнародного круглого столу, організованого в рамках осінніх зборів МВФ і Світового банку, передає Укрінформ.