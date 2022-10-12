ВАКС взяв під варту одного з фігурантів справи Укргазбанку

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі Укргазбанку, начальнику департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами — тримання під вартою з альтернативою внесення понад 30 мільйонів гривень застави.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», серед яких колишній голова Національного банку України, яка завдала збитків на суму понад 206 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу — до 10 грудня 2022 року.

У разі внесення застави підозрюваний повинен буде:

прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти для виїзду за кордон.

6 жовтня НАБУ повідомило про підозру ексглаві Нацбанку Кирилу Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виведення 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років.