Bloomberg: У Білому домі розглядають можливість заборони російського алюмінію

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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає повну заборону на російський алюміній. До цього цей розповсюджений метал не підпадав під санкції.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів або санкції проти російської державної компанії, яка виробляє алюміній — «РУСАЛ».

Після новин про можливу заборону світова ціна на алюміній зросла. На Лондонській біржі металів він подорожчав на 7,3%, досягнувши найбільшого денного збільшення за майже два тижні.

Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю. Цей метал має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості. Тільки у США росія продає близько 10% від загального обсягу імпорту алюмінію. За даними Bloomberg, у серпні 2022 року росія була третім за величиною експортером цього металу для США.

На початку повномасштабної війни рф проти України США стримували санкції проти російського алюмінію, побоюючись, що це може зашкодити світовим постачальникам.

Але зараз залишається все менше товарів, які союзники США та України можуть заборонити у відповідь на ескалацію з боку росії. Дискусія у Білому домі триває вже кілька тижнів.

Лондонська біржа металів минулого тижня запустила обговорення щодо заборони операцій з російським металом.

Найбільший виробник алюмінію у США компанія Alcoa минулого місяця надіслала лист Лондонській біржі металів. У ньому йшлося, що біржа має заборонити торгівлю з росією.

Виконавчий директор Rio Tinto Plc, другої за величиною гірничодобувної компанії в світі, також побоювався, що безперешкодний потік російського алюмінію у США робить місцевих виробників менш конкурентоспроможними.