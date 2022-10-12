Єврокомісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до ЄС

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Європейська комісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Але щоб почати перемовини про вступ, вона має виконати певні умови.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

«Комісія рекомендує, щоб Європейська Рада надала Боснії та Герцеговині статус кандидата при тому розумінні, що буде зроблено низку кроків для зміцнення демократії, функціонування державних інститутів, верховенства закону, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, гарантії свободи ЗМІ та управління міграцією в країні», — зазначили у відомстві.

Єврокомісія висунула Боснії вимоги внести найближчим часом зміни до закону про Вищу раду суддів та прокурорів, а згодом реформувати цей орган. Також країна має ухвалити нові закони про суди та про запобігання конфлікту інтересів. Крім цього, у Боснії повинні вжити заходів для боротьби з корупцією і організованою злочинністю та забезпечити захист свободи слова в країні.

Очікується, що цю рекомендацію лідери країн-членів ЄС схвалять на засіданні у грудні і нададуть Боснії статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Боснія підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2008 році, але запрацювала вона лише в 2015 році. Уже наступного року, у 2016 році, Боснія подала заявку на вступ до ЄС, і лише зараз Єврокомісія оприлюднила свою рекомендацію щодо подальшого статусу.