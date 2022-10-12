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Нідерланди передадуть Україні зенітних ракет на €15 млн, щоб ЗСУ могли краще захистити небо від російських атак.

Про це пише De Telegraaf з посиланням на заяву міністра оборони Кайси Оллонгрени.

За її словами це вагомий вклад Нідерландів у перемогу України. Вона заявила, що путін останніми ракетними атаками по Україні добився лише того, що Захід, зокрема Нідерланди, постачатимуть Україні ще більше зброї.

Тип і кількість ракет Оллонгрен не назвала. Наразі відомо, що вони будуть використовуватися засобами протиповітряної оборони, які постачають Україні інші країни.