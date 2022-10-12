Подачу електроенергії на Запорізьку АЕС вдалося відновити. Вранці росіяни знеструмили її

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Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України.

Про це повідомив у Twitter директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, члени місії МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що електроживлення тимчасово окупованою росіянами Запорізької АЕС відновлено.

Вранці 12 жовтня Енергоатом повідомив, що Запорізька АЕС вранці в середу залишилася без зовнішнього живлення через ракетний удар по підстанції «Дніпровська» на Дніпропетровщині.