У Києві зрізатимуть замки із зачинених укриттів

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Влада Києва повідомила, що у столиці зрізатимуть замки з укриттів, які зачинені під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє КМДА.

«Міська влада нагадує, що всі укриття, які належать до фонду захисних споруд, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги. Саме ці об’єкти позначені на мапі укриттів. Балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів [...]. Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги – рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки», — сказано у повідомленні.

Поліція періодично отримує скарги з цього приводу, тому містянам рекомендують телефонувати за номерами 101 або 102, щоб повідомляти про закриті укриття.