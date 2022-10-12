На Алясці обрали найтовстішого ведмедя. Ним став «умілий та ефективний рибалка»

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На Алясці в Національному парку і заповіднику «Катмай» обрали найтовстішого ведмедя — ним став ведмідь 747, він випередив свого суперника 901 на понад 11 тисяч голосів.

Про це сам парк повідомив у середу, 12 жовтня.

Переможець важить приблизно 635 кг. Уперше ведмідь 747 переміг у конкурсі у 2020 році.

USA Today пише, що 747 — один із приблизно 2 200 бурих ведмедів, які населяють національний парк «Катмай». У парку ведмедя 747 називають «умілим та ефективним рибалкою» за його навички виловлювати лосось.

За кілька днів до фіналу організатори заявили, що хтось незаконно проголосував під час півфінального матчу між 747 та 435 Холлі. Так, приблизно 90% шахрайських голосів віддали за 435 Холлі, яка зрештою програла у півфіналі. У національному парку заявили, що змогли відкинути ці голоси, внаслідок чого 747 і вийшов у фінал.

Ведмеді в національному парку відгодовуються, перш ніж впадати в зимову сплячку, коли їм доводиться жити за рахунок своїх жирових запасів. Що товщий ведмідь, то здоровішим він вийде зі сплячки. За даними парку, самці бурих ведмедів важать від 300 кг, а коли вони впадають у сплячку, вага може підстрибнути і до 500 кг. Дорослі самки зазвичай важать приблизно на третину менше.

Fat Bear Week — це турнір на вибуття, в якому 12 бурих ведмедів у «Катмаї» на Алясці змагаються одне з одним в онлайні заради захисту навколишнього середовища. Коли ведмеді закінчують підготовку до зимової сплячки, фанати голосують за свого улюбленого учасника, поки одного з них не оберуть найтовстішим.