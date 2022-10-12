Генштаб: Білорусь зняла зі зберігання та відправила росії першу партію танків Т-72

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Білорусь зняла зі зберігання та відправила в Бєлгородську область рф першу партію з 20 танків Т-72.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Зазначається, що самопроголошений білоруський президент лукашенко заявляє про готовність білорусі надати допомогу рф у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс білорусі вже залучений до ремонту російської техніки, пошкодженої під час бойових дій.

За наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів і перереєстровують їх на себе за російським законодавством.

Унаслідок успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних і східних областей росії.