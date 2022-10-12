«Шахтар» на останніх хвилинах втратив перемогу над іспанським «Реалом» у Лізі чемпіонів

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Донецький «Шахтар» зіграв унічию з мадридським «Реалом» за підсумками матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. «Шахтар» — «Реал» — 1:1.

На 46 хвилині Олександр Зубков відкрив рахунок — вінгер «Гірників» замкнув навісну передачу з флангу у виконанні Богдана Михайліченка.

Ще за 20 хвилин команда Ігора Йовічевича мала шанс подвоїти свою перевагу. Проте нападник Лассіна Траоре не скористався помилкою Луніна, пробивши у поперечину порожніх воріт «Реала»..

Вже на останній хвилині доданого часу «Реал» зрівняв рахунок. Антоніо Рюдіґер проштовхнув мʼяч у ворота «Шахтаря» та запобіг першій поразці своєї команди в Лізі чемпіонів.

«Шахтар» тепер займає третє місце в групі F з пʼятьма очками, а «Реал» лідирує з 10 балами.

Стартові склади

«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Зубков, Судаков, Траоре

Запасні: Пятов, Шевченко, Кривцов, Козік, Тейлор, Джурасек, Криськів, Топалов, Очеретько, Кулаков, Петряк, Сікан

«Реал»: Лунін, Менді, Начо, Рюдігер, Васкес, Чуамені, Кроос, Вальверде, Азар, Родріго, Бензема

Запасні: Лопес, Канісарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Маріано