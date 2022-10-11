Зенітники за дві доби збили 9 з 11 іранських безпілотників Shahed-136

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За дві доби зенітно-ракетний дивізіон збив 9 з 11 БпЛА Shahed-136 іранського виробництва.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими», — зазначив він і додав, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

«Дякую братам-полякам», — наголосив Залужний.

За сьогоднішній ранок росіяни випустили 28 ракет — із них 20 вдалося збити. Крім того, ворог направив 15 безпілотників, майже всі — ударні іранські, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.