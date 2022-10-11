Частина Чернігівської області залишилася без світла, а у Хмельницькому сталося непланове відключення

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

У Хмельницькому сталося непланове відключення електроенергії — орієнтовно, понад 50% споживачів наразі без електрики, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Попередньо, через перенавантаження зникла напруга на обʼєктах у частині Хмельницької області, зокрема від них заживлена частина Хмельницького. Енергетики терміново зʼясовують причини та проводять відповідні роботи.

«У випадку невідновлення електропостачання протягом години буде обмежено водопостачання та роботу каналізаційного господарства», — додав він.

Також без світла частина Чернігівської області. Голова ОВА Вʼячеслав Чаус заявив, причини збою — результати недавніх ракетних ударів з боку росії.

«Сьогодні о 18:50 аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики. Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та по Чернігову. Причина — всім відома», — написав він.