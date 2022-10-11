В окупованому Мелітополі росіяни викрали понад 700 місцевих жителів

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ЗОВА / Мltpl.City

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 100 мешканців.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти продовжують викрадення і катування людей. Жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами. Тому останнім тільки і лишається від безсилої люті викрадати і катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь «взаємодії», — написав він.

За словами мера, понад 700 жителів міста стали жертвами викрадень, і при цьому окупанти не звертають уваги ані на вік, ані на стать, ані на професію людей.

«Забирають «на підвал» і домагаються «співпраці» будь-якими способами», — додав Федоров.