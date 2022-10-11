ЗСУ знищили ЗРК «Бук-М2» на Херсонщині

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ЗСУ завдали ударів по ворожому пункту розгортання зенітного ракетного комплексу «Бук-М2» в Херсонській області, а також по зосередженню озброєння і техніки російських військ у Миколаївській області.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Авіація та підрозділи ракетно-артилерійських військ виконали 190 вогневих завдань.

Втрати ворога в результаті здійснених по ньому ударів дорозвідуються.

Обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Загарбники продовжують оборонятися й намагаються утримати зайняті рубежі. Водночас ворог повторює хвилю масованих ударів по території України, а також обстрілює позиції ЗСУ, прифронтові території й віддалені від фронту місцевості із застосуванням армійської авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії й мінометів.