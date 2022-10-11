Росія замовила в Ірані 2 400 дронів-камікадзе. Президент України просить союзників надати ППО

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Росія замовила в Ірані 2 400 дронів-камікадзе. Саме ними вона почала активно атакувати територію України від початку вересня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у зверненні на саміті G7.

Президент закликав лідерів країн «Великої сімки» надати фінансову підтримку для створення «Повітряного щита».

«Коли Україна отримає достатню кількість сучасних і ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору — ракетні удари — перестане працювати», — аргументував Зеленський, наголосивши, що треба відповідати симетрично, коли росія атакує енергетичний сектор.

«Мир можливий тоді, коли він є між усіма сусідами. Територія білорусі уже застосовується для ударів по Україні, зараз ми маємо більшу загрозу — рф хоче прямо втягнути її у війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємося вдарити по цій країні. Але нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності», — зазначив Зеленський і запропонував розмістити на кордоні України та білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.