Російська армія від ранку запустила по Україні 28 крилатих ракет. Сили протиповітряної оборони збили 20

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Getty Images / «Бабель»

Від ранку 11 жовтня російська армія випустила по Україні 28 крилатих ракет. Із них 20 збила протиповітряна оборона.

Про це пише Командування Військово-повітряних сил ЗСУ.

«Станом на 13:30 11 жовтня 2022 року російські окупанти завдали двох масованих ракетних ударів по містах та обʼєктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Противник застосував високоточну зброю — крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС, крилаті ракети морського базування типу «Калібр», іранські БпЛА-камікадзе Shahed-136», — йдеться у повідомленні.

Загалом, українські військові змогли збити 20 крилатих ракет та 13 іранських безпілотників Shahed-136.